De acordo com o boletim da Polícia Federal, com dados até às 12:00 locais, as autoridades apreenderam cerca de 185 mil reais (31 mil euros) em dinheiro.

Na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, no norte do pai, dois candidatos a vereador foram detidos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e corrupção eleitoral e uma candidata foi detida por corrupção eleitoral.

Um dos incidentes mais graves foi uma tentativa de assassínio contra um candidato a vereador na cidade de São Paulo, o maior centro eleitoral do país, de acordo o diretor de operações integradas do Ministério da Justiça, Rodney da Silva.

Quase 156 milhões de brasileiros são chamados hoje a eleger os presidentes de câmara e vereadores de 5.569 cidades do país.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, que tem mantido um perfil discreto durante toda a campanha, votou cedo no município de São Bernardo do Campo, seu berço político na periferia de São Paulo, com um apelo para defender a democracia e combater a desinformação.

A disputa na cidade de São Paulo é uma das mais acirradas do país, com Guilherme Boulos (apoiado por Lula da Silva) tecnicamente empatado com o atual prefeito, Ricardo Nunes (apoiado por Jair Bolsonaro, e o influenciador Pablo Marçal, que tem dividido a extrema-direita na capital paulista.

Bolsonaro, desqualificado por semear dúvidas sobre o processo eleitoral e deslegitimar as instituições democráticas em 2022, estava ao lado de seu candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, que as pesquisas mostram que não tem chance de derrotar o vereador Eduardo Paes, aliado de Lula da Silva.

O capitão reformado do exército também antecipou a sua posição diante de um possível segundo turno em São Paulo. Nesse sentido, disse que, caso o seu candidato (Ricardo Nunes) fique de fora do segundo turno, apoiará "qualquer um" contra Boulos, inclusive Pablo Marçal.

"Ele é extremamente inteligente, mas falei que tem que segurar um pouquinho", disse Bolsonaro, referindo-se assim a Pablo Marçal, que viu a sua proeminência no campo da extrema-direita ser diminuída pelo empresário que ficou conhecido nas redes sociais e pelos cursos motivacionais.

Entretanto no sábado, a Polícia Federal do Brasil anunciou que vai investigar o candidato Pablo Marçal por um suposto crime de "documentação falsa".

Pablo Marçal publicou nas redes sociais um documento médico falso acusando Guilherme Boulos de utilizar cocaína.

O documento, um suposto relatório médico, foi considerado "falso" pela justiça eleitoral, que determinou a sua imediata retirada da internet e também ordenou o bloqueio dos perfis de Marçal, que já haviam sido suspensos em outras ocasiões.

A falsidade do documento que publicou na internet contra Boulos chegou a ser confirmada pela filha do médico José Roberto de Souza, que morreu em 2022 e cuja suposta assinatura aparece no texto.

Dos 5.569 municípios que participam nestas eleições, apenas 103 localidades poderão escolher a prefeita ou o prefeito numa segunda volta, prevista para o dia 27 de outubro.

Isso acontece porque a lei eleitoral brasileira prevê votações em dois turnos nas cidades com mais de 200 mil eleitores onde o candidato mais votado não conseguiu superar a metade dos votos válidos (cálculo que exclui votos em branco e nulos).

As cidades brasileiras que poderão ter segunda volta somam juntas 60,5 milhões de eleitoras e eleitores, o que equivale a 38,8% do eleitorado brasileiro.

Na maior parte do país, as urnas abrem às 08:00 locais (12:00 em Lisboa) e encerram às 17:00 (21:00 em Lisboa).

No estado brasileiro do Acre e em 11 municípios do Amazonas, a votação começa às 06:00 locais e termina às 15:00.

No restante do Amazonas, em Roraima, no Pará, em Rondônia, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, a votação inicia-se às 07:00 locais e termina às 16:00 devido ao fuso horário.

