A área mais afetada é o distrito de Malhan, na província montanhosa de Al Mahweet, a cerca de 120 quilómetros a noroeste da capital Saná, onde as inundações causadas por fortes chuvas torrenciais destruíram casas e arrastaram carros em muitas aldeias.

"Pelo menos sete casas foram destruídas e os seus residentes estão desaparecidos (...) a busca continua", indicaram fontes de segurança iemenita, segundo a agência oficial de notícias iemenita, SABA, controlada pelos rebeldes xiitas Houthi.

O Iémen tem vivido uma intensa estação chuvosa desde o início de agosto, com inundações torrenciais intermitentes, principalmente no norte e oeste do país.

A vulnerabilidade deste país empobrecido do sul da Península Arábica a estas inundações é agravada pela guerra e pelas atividades militares dos Huthis, apoiados pelo Irão, que controlam grandes áreas do centro, norte e oeste do Iémen.

Segundo a comunicação social, pelo menos 98 pessoas perderam a vida devido às inundações das últimas semanas em todo o país, que provocaram também a destruição total ou parcial de dezenas de casas, escolas e instalações de saúde.

As Nações Unidas estimam que mais de 38 mil famílias tenham sido afetadas pelo mau tempo no Iémen, em agosto.

