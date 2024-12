"Há 22 mártires no massacre cometido pelo exército ocupante após o bombardeamento de uma casa pertencente à família Abu al-Tarabish, perto do hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza", disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal.

Antes, também autoridades médicas palestinas tinham denunciado a morte de pelo menos 26 pessoa em ataques israelitas na Faixa de Gaza.

Num dos ataques, na cidade de Beit Lahiya, no norte, perto da fronteira com Israel, terão morrido 19 pessoas, incluindo uma família de oito pessoas com quatro crianças, pais e avós, de acordo com o Hospital Kamal Adwan.

Outro ataque no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, matou pelo menos sete pessoas, de acordo com o Hospital Awda.

Os mortos incluíam duas crianças, pais e três parentes.

O exército diz que tenta evitar ferir civis e acusa militantes de se esconderem entre eles, colocando as suas vidas em perigo.

Enquanto isso, militantes no centro de Gaza dispararam hoje quatro projéteis contra Israel, dois dos quais foram intercetados, disseram os militares.

Os outros dois caíram em áreas abertas, e não houve relatos de vítimas.

PFT // SB

Lusa/Fim