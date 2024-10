Em comunicado, o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública libanês detalhou que só na segunda-feira pelo menos 41 pessoas morreram e outras 124 ficaram feridas em "ataques do inimigo israelita".

De acordo com os dados fornecidos pelo ministério libanês, 17 pessoas foram mortas no sul do Líbano, outras três no oeste do Vale do Bekaa e 21 num bombardeamento contra a cidade predominantemente cristã de Aitou, que pela primeira vez foi incluída no raio de ação das forças israelitas.

Estas mortes elevam para pelo menos 1.356 o número de vítimas desde 23 de setembro, altura em que Israel intensificou as suas operações militares no Líbano.

O grupo xiita libanês Hezbollah e Israel estão em confronto desde 08 de outubro de 2023, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza, e, durante quase um ano, as hostilidades limitaram-se a trocas de tiros sobre a divisão comum, conhecida como "Linha Azul".

A chamada "Linha Azul" é a linha de demarcação estabelecida pela ONU entre Israel e o Líbano em junho de 2000.

Contudo, no final de setembro, Israel iniciou uma ampla campanha de bombardeamentos que se concentrou no sul e no leste do Líbano, mas também nos subúrbios de Dahieh, no sul de Beirute, um bastião do Hezbollah, onde foi morto o seu líder, Hassan Nasrallah, bem como outros altos quadros do grupo armado libanês apoiado pelo Irão.

Mais recentemente, o Exército israelita realizou também ataques que fizeram dezenas de mortos no centro da capital libanesa e contra zonas do norte do país, dantes considerados locais mais seguros para largos milhares de deslocados que fogem dos bombardeamentos.

Segundo o Governo libanês, mais de 1,2 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, embora apenas cerca de 188 mil tenham sido registadas nos 1.059 abrigos criados pelas autoridades em todo o Líbano.

