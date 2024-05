As detenções ocorreram entre a passada sexta-feira e domingo nas províncias de Gauteng, onde se situa Joanesburgo, e de Mpumalanga, nordeste da África do Sul.

A ação envolveu diversas unidades operacionais da polícia, departamentos governamentais e militares da Força Nacional de Defesa Sul-Africana (SANDF) no âmbito do combate à mineração ilegal em várias províncias do país, que é um dos maiores produtores mundiais de ouro, platina e diamantes.

Na província de Gauteng, 23 pessoas foram presas, entre as quais seis moçambicanos, 14 zimbabueanos, dois malauianos e um sul-africano, que transportava explosivos, nas localidades de Hartbeespoortdam e Rustenburg, respetivamente, indicou à Lusa o porta-voz da polícia sul-africana da província de Noroeste, Sabata Mokgwabone.

Durante a intervenção, a polícia confiscou mais de vinte geradores, juntamente com diversas quantidades de bombas de água, cilindros de gás, martelos pneumáticos, e outro equipamento utilizado nas atividades de mineração ilegal.

Na província de Mpumalanga, que faz fronteira com o país lusófono Moçambique, as forças de defesa sul-africanas prenderam 15 pessoas, com idades entre os 18 e 51 anos, além de várias quantidades de equipamento ao desmantelarem uma rede clandestina de mineração de ouro que operava numa fazenda agrícola situada nos arredores da cidade de Nelspruit (atual Mbombela).

"Entre os suspeitos detidos, há sete moçambicanos", declarou à Lusa o porta-voz da polícia de Mpumalanga, Donald Mdhluli.

Os restantes detidos são nacionais sul-africanos, zimbabueanos, e do reino de Essuatíni, indicou a polícia sul-africana.

Nos dois casos, os suspeitos enfrentam também acusações de violação das leis de imigração sul-africanas.

A África do Sul, um dos países mais violentos do mundo, enfrenta também um crescente fenómeno de insegurança devido aos mineiros ilegais no país, segundo o comissário nacional da Polícia sul-africana (SAPS), Fannie Masemola.

Em agosto, a polícia sul-africana anunciou que pelo menos 79 moçambicanos de um total de cerca de 1.200 mineiros ilegais foram detidos desde abril de 2022 no âmbito do combate à mineração ilegal em várias províncias da África do Sul.

CYH // VM

Lusa/Fim