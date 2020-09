A catástrofe natural atingiu quase duas dezenas de casas em vários bairros da cidade de Tarakan, onde membros da Agência Regional de Gestão de Catástrofes continuam a trabalhar para avaliar os danos materiais e acorrer às pessoas afetadas.

O deslizamento de terras, que ocorreu à 01:30, hora local, apanhou os habitantes da cidade de surpresa, quando estavam a dormir.

As autoridades, que apontam as fortes chuvas registadas na região nos últimos dias como possível causa do incidente, alertam para a possibilidade de novas derrocadas.

Cheias e deslizamentos de terras são frequentes todos os anos nesta região do sudeste asiático.

