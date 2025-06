A direção de um dos hospitais de Teerão anunciou que as crianças mortas tinham entre 3 e 5 anos e que estão a receber feridos desde as primeiras horas desta manhã, sem especificar um número exato, de acordo com uma informação publicada pela agência oficial de notícias iraniana IRNA.

Pouco depois, o diretor-geral de Gestão de Crises do Governo do Azerbaijão Oriental, Mayid Farshi, confirmou a morte de cinco pessoas, sem especificar se eram civis ou militares, em ataques do exército israelita contra a cidade de Tabriz, no noroeste do país, palco de bombardeamentos nas imediações do aeroporto.

Outros dois agentes de segurança, membros de uma unidade de defesa local, morreram na cidade de Qom, segundo o governador Akbar Behnamjo.

O porta-voz do Crescente Vermelho iraniano, Mojtada Jalidi, apontou a existência de 121 feridos: 95 hospitalizados e 26 que receberam tratamento no local dos ataques, confirmados em uma dúzia de províncias do país.

"Um total de 140 equipas operacionais da Sociedade do Crescente Vermelho estão envolvidas na prestação de socorro aos feridos do ataque terrorista do regime sionista, enquanto 670 voluntários e forças especializadas da Sociedade também estão a participar nesta importante operação", disse o porta-voz à IRNA.

Para esse efeito, a organização colocou em alerta máximo 1.510 centros operacionais em todo o país, incluindo bases, centros de operações e gestão de crises, equipas de emergência e equipas técnicas de busca e salvamento.

Israel iniciou na madrugada de hoje uma ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que mataram vários altos oficiais iranianos, bem como cientistas e outros civis.

Os ataques noturnos, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro).

O Governo israelita afirmou que a operação militar vai continuar e as autoridades iranianas prometem uma resposta sem limites aos ataques israelitas.

JH // EJ

Lusa/Fim