A informação do regresso do 'Rei' Pelé aos cuidados intensivos está a ser amplamente difundida no Brasil, mas ainda não foi confirmada nem pela assessoria de imprensa do antigo futebolista, nem pela direção do hospital.

O canal ESPN Brasil especificou que o estado de saúde do ex-futebolista, de 80 anos, permanece estável, mas os médicos preferiram passá-lo para os cuidados intensivos como medida de precaução e para poderem acompanhá-lo mais de perto.

Pelé foi hospitalizado em 31 de agosto para exames de rotina, tendo sido detetado um tumor no cólon, que foi extraído na operação a que se submeteu em 04 de setembro.

Os resultados dos exames patológicos e da biopsia do tumor ainda não foram divulgados.

Pelé é considerado por muitos o melhor jogador de 'todos os tempos', sendo que é o único futebolista que venceu por três vezes o Mundial, em 1958, 1962 e 1970.

