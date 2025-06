O anúncio foi feito pelo próprio, que indicou ter sido eleito com 84% dos votos. De acordo com Pedro Pinto, dos 60 deputados do Chega, votaram 56, indicando que os restantes quatro se encontram fora do país.

O líder parlamentar indicou também que foram registados "nove votos entre brancos e nulos". Ou seja, a nova liderança da bancada foi eleita com 47 votos.

Além de Rita Matias, foram eleitos também como vice-presidentes da bancada parlamentar do Chega os deputados Cristina Rodrigues, Jorge Galveias, Nuno Gabriel e Daniel Teixeira.

