Em Barcelos, distrito de Braga, à margem de uma visita a uma empresa têxtil, Pedro Nuno Santos criticou o primeiro-ministro por ter promovido o aumento do ISP "logo no dia 01 de janeiro", apesar da "repetição sistemática" de que não haveria aumento de impostos.

"Não vale a pena enganarmos, e os políticos que tenham credibilidade têm de dizer a verdade. O Governo e o primeiro-ministro podem simplesmente dizer a verdade, 'olha, optámos, enganámo-nos quando dissemos que não íamos aumentar impostos e, de facto, aumentámos'", referiu.

Para o líder do PS, os portugueses estão a enfrentar um aumento "relevante" do preço dos combustíveis, "que decorre também de um aumento do ISP".

"É bom que todos tenhamos consciência e que, já agora, não nos enganemos uns aos outros. Aumentou a taxa unitária do ISP e, portanto, é um aumento de imposto. Não há volta a dar", vincou.

Pedro Nuno argumentou que este tipo de impostos "tem um peso diferente consoante a carteira" de cada um e que estes aumentos pesam muito mais "sobre os trabalhadores, sobre quem tem um rendimento que é consumido todo ao fim de um mês".

"Julgo que é muito importante, primeiro, que se diga a verdade e, segundo, que não se carregue sobre impostos que, infelizmente, atingem mais quem menos pode", defendeu.

VCP // ACL

Lusa/Fim