"Hoje é um dia importante para o mundo --- e não apenas para os católicos --- com a eleição de Sua Santidade o Papa Leão XIV. Cabe-lhe agora a responsabilidade de assumir e prosseguir com o legado e o exemplo do Papa Francisco", pode ler-se numa mensagem das redes sociais de Pedro Nuno Santos.

O líder do PS espera que, num tempo de incerteza e conflito, "o novo Papa possa ser um farol de paz, de diálogo e de dignidade humana".

"Princípios que dizem respeito a crentes e não crentes, e que devem inspirar todo o mundo", apontou.

Pedro Nuno Santos deixou ainda uma "saudação especial aos católicos portugueses, que acompanham este momento com fé, sentido de comunidade e esperança renovada".

