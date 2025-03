"É uma derrota do PS da Madeira. Não há como ignorar. Lamento apenas que tenha ganhado o PSD/Madeira e Miguel Albuquerque em particular", respondeu Pedro Nuno Santos aos jornalistas numa reação na sede do PS, em Lisboa, ainda antes de estarem apurados os resultados finais na Madeira.

O líder do PS recusou fazer uma leitura nacional do resultado considerando que a "relação com a política nacional não pode ser feita".

