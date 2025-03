De acordo com fonte da direção de campanha da AD, a coligação que deverá voltar a juntar PSD, CDS-PP e PPM para as legislativas antecipadas de 18 de maio terá como mandatário financeiro e jurídico Ricardo Carvalho, deputado e secretário-geral adjunto do PSD, enquanto o mandatário financeiro adjunto será João Viegas, do CDS-PP.

Pedro Esteves tinha sido nomeado para o gabinete do primeiro-ministro a 19 de abril de 2024 - depois de já ter assumido funções de assessor ao lado de Luís Montenegro no PSD - tendo sido exonerado com efeitos a partir de terça-feira, num despacho em que o chefe do Governo expressa o seu público louvor pela "competência, lealdade e elevado empenho" nas funções de diretor de comunicação do executivo PSD/CDS-PP que depois assumiu.

O Presidente da República anunciou em 13 de março que iria dissolver o parlamento e marcar eleições antecipadas para 18 de maio na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP. A demissão resultou da rejeição pelo parlamento da moção de confiança ao executivo a 11 de março, anunciada depois de semanas de dúvidas sobre a vida patrimonial e profissional do primeiro-ministro relacionadas com a empresa Spinumviva.

