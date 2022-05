Segundo uma nota de imprensa do município sadino, Pedro Abrunhosa vai partilhar o palco com o Coral Infantil de Setúbal na sexta-feira, pelas 21:00, no Fórum Municipal Luísa Todi.

No sábado, será a vez do espanhol Paco Peña subir ao palco do Fórum Luísa Todi, acompanhado dos Flamenquitos de Sant'Iago e do Coro da Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi.

De acordo com o município de Setúbal, no dia 27 de maio o brasileiro Marcelo Bratke apresentará "uma performance para despertar vários sentidos, com as participações do ator Marco Gambino e do Conservatório Regional de Setúbal", estando também prevista a exibição de um filme de Mariannita Luzzati.

Cuca Roseta dará um concerto no dia seguinte, 28 de maio, acompanhada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa, Coros dos conservatórios regionais de Setúbal e Palmela e Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi.

No programa do Festival Internacional de Música de Setúbal estão ainda previstos concertos de Julian Joseph com o Coro do Conservatório Regional de Setúbal, em 24 de maio, e `A Garota Não´, na companhia da Orquestra Ligeira do Conservatório Regional de Palmela, no dia 26 de maio.

A décima edição do Festival Internacional de Música de Setúbal, que tem o alto patrocínio do Presidente da República, tem este ano dois novos diretores artísticos, o executivo Bruno Martins e o convidado Marcelo Bratke.

O Festival Internacional de Música de Setúbal, que nos últimos dois anos se restringiu a projetos pontuais devido à pandemia de covid-19, inclui concertos, performances, criações artísticas e exposições, pretendendo ser, segundo a autarquia, "um misto de musicalidades clássicas e ritmos mais modernos e energéticos, passando pelo jazz e sonoridades menos conhecidas".

"A celebração da vida através da música e da linguagem cultural" inspira a décima edição do evento organizado pela A7M -- Associação Festival de Música de Setúbal, com financiamento assegurado pela Câmara Municipal de Setúbal e pela The Helen Hamlyn Trust, fundação que tem apoiado diversos projetos culturais na cidade de Setúbal.

