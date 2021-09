Bed-Ford Claude, o comissário do Governo de Port-au-Prince -- o equivalente a procurador do ministério público -- pediu igualmente que o primeiro-ministro seja proibido de deixar o território nacional "devido à gravidade dos factos apresentados".

O Presidente Moïse foi abatido a tiro a 07 de julho, por um comando armado, na sua residência, na capital haitiana.

Numa carta dirigida ao tribunal de primeira instância de Port-au-Prince, Bed-Ford Claude assegura que "existem suficientes elementos comprometedores para formar a sua convicção sobre a pertinência de processar o senhor Henry e pura e simplesmente pedir a sua acusação formal".

Numa segunda missiva, enviada ao diretor da administração migratória, o comissário do Governo justifica o pedido de proibição de saída do território para Ariel Henry com "graves suspeitas de assassínio do Presidente da República".

Na sexta-feira passada, Bed-Ford Claude tinha já convidado o chefe do executivo a apresentar-se hoje na procuradoria, afirmando que Henry tinha mantido, algumas horas após o assassínio de Jovenel Moïse, conversas telefónicas com uma das pessoas ativamente procuradas no âmbito da investigação do caso.

Antigo membro da unidade de combate à corrupção, dependente do Ministério da Justiça, Joseph Félix Badio terá sido geolocalizado no bairro onde se situa a residência particular de Jovenel Moïse, durante chamadas feitas a Ariel Henry às 04:03 e depois às 04:20 na noite do atentado.

No sábado, o primeiro-ministro criticou a iniciativa do procurador, classificando-a como manobra de diversão.

"As manobras de diversão para semear a confusão e impedir a justiça de fazer serenamente o seu trabalho não passarão", reagiu Ariel Henry.

"Os verdadeiros culpados, os autores morais e os mandantes do odioso assassínio do Presidente Jovenel Moïse serão encontrados, levados perante a justiça e punidos pelo seu crime", acrescentou.

No total, 44 pessoas, entre as quais 18 cidadãos colombianos e dois norte-americanos de origem haitiana, foram já detidas no âmbito da investigação sobre o homicídio de Jovenel Moïse, cometido na sua residência sem que qualquer dos seus seguranças tenha ficado ferido.

