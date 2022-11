"Temos uma enorme responsabilidade, mas, como a nossa conferência nacional demonstrou estamos à altura dessa responsabilidade", disse Paulo Raimundo, o quarto secretário-geral do PCP em democracia, no início da intervenção de encerramento da Conferência Nacional do PCP, em Corroios, concelho do Seixal.

E mesmo no início, um improviso: "Que grande é o nosso partido. Com esta força é muito mais fácil levar por diante as tarefas do partido, sejam elas quais forem."

