"Mais força, mais votos, mais deputados, mais eleitos da CDU é a única solução que está colocada para resolver os problemas da maioria", defendeu hoje Paulo Raimundo, numa intervenção no almoço comemorativo do 104.º Aniversário do PCP, em Corroios, Seixal.

O líder comunista reiterou que "seja qual for o cenário pós-eleitoral, é na CDU, é nos seus votos, nos seus mandatos, que estará, como acontece hoje, a força determinada de combate e de construção, de denúncia e de soluções, a força de convergência e a força da esperança".

Raimundo criticou a atuação do Governo apoiado pelo PSD e CDS, que disse ter sido "assente na propaganda" e que "mais não foi do que uma comissão gestora dos interesses dos grupos económicos".

"Nunca lhes faltou, independentemente da gritaria, independentemente das palhaçadas, o apoio naquilo que é decisivo do Chega e da Iniciativa Liberal e de um PS que levou até ao limite dos limites o apoio ao Governo e à sua política. São todos responsáveis pela ilusão e pelo agravar dos problemas e o arrastar do país para a degradação social, económica e política", rematou.

O secretário-geral do PCP defendeu ainda que o país "não suporta mais a mistura entre interesses privados e funções governativas, desde logo, e em particular, se esta mistura, se esta incompatibilidade for desenvolvida pelo próprio primeiro-ministro".

"O país não aguenta mais a promiscuidade entre o poder político e o poder económico e toda a corrupção que lhe está associada", referiu.

Raimundo adiantou também que o partido vai apresentar os cabeças de lista até à próxima quinta-feira e no dia 8 de abril apresentarão o compromisso eleitoral.

