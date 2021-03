"O PCP prosseguirá na sua orientação e reiterada prática de facultação e acesso aos seus arquivos (que, recorde-se, não são um arquivo público) mas sempre norteado pelos seus legítimos critérios e soberania de decisão e não ao sabor de interesses ou motivações que sejam estranhos à investigação e divulgação históricas", lê-se numa nota do gabinete de imprensa do partido, hoje divulgada.

No sábado, o semanário Expresso noticiou que um grupo de historiadores, entre eles Pacheco Pereira, autor de uma biografia do líder histórico do PCP, Álvaro Cunhal, iria pedir o acesso aos arquivos históricos do partido.

A ideia do pedido, em forma de abaixo-assinado, surgiu num debate virtual, organizado em 06 de março pela Fundação Mário Soares, em que participaram José Pacheco Pereira, Fernando Rosas, João Madeira e João Arsénio Nunes, que é militante do PCP.

"O que lá está não se sabe, presume-se", afirmou Pacheco Pereira, citado pelo jornal, enquanto Arsénio Nunes confessou estar dividido: "Como historiador, gostava de ter o máximo acesso. Como comunista, se tivesse responsabilidades políticas, punha restrições a zonas que correspondessem a atividades na clandestinidade e que envolvessem pessoas ainda vivas."

