"O Comité Central do PCP decidiu convocar o XXII Congresso do PCP para 13, 14 e 15 de dezembro deste ano 2024", disse aos jornalistas Paulo Raimundo na conferência de imprensa para apresentação das principais conclusões da reunião do comité central do partido.

No último congresso dos comunistas, que se realizou no final de novembro de 2020, Jerónimo de Sousa foi eleito secretário-geral do PCP pela quinta vez, com um voto contra, pelo comité central reunido nessa reunião magna.

Cerca de dois anos depois, Paulo Raimundo sucedeu a Jerónimo de Sousa, que abandonou o cargo por razões de saúde ao fim de 18 anos.

Hoje, na conferência de imprensa, Paulo Raimundo defendeu ainda que "a alternativa não será construída pela ação exclusiva do PCP, mas não existe sem o PCP".

"É para essa clareza e alternativa, que o PCP apela a todos os que não se conformam com o rumo imposto por décadas de política de direita, todos que não se conformam perante o crescimento de forças reacionárias e retrógradas, todos quantos sabem que nas suas mãos está a força da transformação, para se mobilizarem e agirem para resistir e avançar nos caminhos de Abril", salientou.

O líder comunista dirigiu-se ainda "os democratas e patriotas" para que se "empenhem nas comemorações populares dos 50 anos do 25 de Abril que estão em preparação em todo o país" e também para que participem na jornada do 1.º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, convocada pela CGTP-IN.

"Ações que ganham no tempo presente uma maior importância e significado, desde logo a partir das empresas e locais de trabalho", defendeu.

