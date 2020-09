No congresso, com início marcado para as 09:00 locais, no Palácio dos Congressos, na capital do país, Danilson Cotu apresenta-se como único candidato, mas o regimento do partido prevê que possam surgir mais candidatos durante o congresso.

O PCD integra o governo liderado pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, numa coligação de três partidos, incluindo a União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD) e o Movimento Democrático Força da Mudança-Partido Liberal (MDFM-PL), os três com um total de cinco assentos parlamentares.