"Não tenho dificuldade nenhuma. Eu até digo: nem um nem outro, nem um nem outro. Portanto, para mim não há dificuldade nisso. Nem um nem o outro", sublinhou Paulo Raimundo, quando questionado sobre os candidatos às eleições norte-americanas, o republicano Donald Trump ou a democrata Kamala Harris e sobre a resposta do líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, ao Expresso, afirmando que "teria muita dificuldade" em escolher.

No final de uma visita com jornalistas ao recinto da Festa do Avante, no Seixal, Paulo Raimundo assegurou que, se estivesse nos Estados Unidos da América, estaria "empenhado em que se encontrasse um candidato que desse resposta a dois problemas fundamentais" que o país enfrenta, a injustiça e a pobreza.

"Precisava de um candidato que defendesse esses problemas e um candidato que fosse um promotor da paz. Para estas duas questões fundamentais, que eram as quais eu me empenharia, nem um nem o outro dá resposta", defendeu o líder comunista.

Paulo Raimundo afirmou também que "não votaria em branco", lembrando que nos Estados Unidos há mais do que dois candidatos e que "não os conhecemos, mas um dia vamos falar neles".

O líder do PCP acrescentou que não é possível resolver as questões norte-americanas escolhendo o candidato "menos mau" e que os problemas se têm agravado constantemente no país.

"Procuraria um candidato que fosse um promotor da paz e não um instrumento ao serviço das grandes empresas de militarismo, que é o que está a acontecer. Foi isso que aconteceu com o mandato de Trump há quatro anos, foi isso que aconteceu durante este mandato de Biden nestes últimos quatro anos", acrescentou o secretário-geral do PCP

Numa entrevista ao Expresso, o líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, afirmou que "teria muita dificuldade" em escolher entre Harris e Trump nas próximas eleições norte-americanas.

TYRS // JPS

Lusa/Fim