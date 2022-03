Germano Amado avançou à Lusa que com os dois óbitos declarados no domingo nas imediações da cidade da Beira, o número de vítimas mortais causadas pela passagem de Gombe e da depressão que se lhe seguiu subiu para 59 e o de feridos está agora em 82, nas regiões centro e norte do país.

A chuva que se abateu sobre Sofala no passado fim de semana afetou cerca de 20 mil pessoas e obrigou mais de 1.700 famílias a abandonar as suas casas, encontrando-se agora em três centros de trânsito criados para o efeito.

A passagem do ciclone Gombe já tinha provocado morte e destruição na província de Nampula, norte do país, onde perderam a vida 53 pessoas, seguindo-se a província da Zambézia, centro, com quatro óbitos, e Sofala, com duas mortes.

Moçambique enfrenta anualmente várias tempestades durante a época ciclónica e chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

