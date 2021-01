Segundo o inquérito, realizado pelo Instituto de Opinião Pública, Nur Otan obteve 71,97% dos votos, seguido pelo partido democrático Ak Zhol, com 10,18% dos votos, e pelo Partido Popular (antigo Partido Comunista), com 9,03%.

O partido Nur Otan é a formação do Presidente Kassym-Jomart Tokayev e do seu antecessor, Nursultan Nazarbayev.

Após a resignação pelo ex-líder autoritário em março de 2019 e de eleições antecipadas que três meses depois elegeram Tokayev, o novo Presidente prometeu prosseguir as políticas de desenvolvimento social e as reformas económicas do seu antecessor neste vasto país da Ásia Central.

Nestas legislativas, previa-se que os cinco partidos concorrentes, na generalidade com ligações ao poder, garantissem vantagens simbólicas.

As 'genuínas' forças da oposição no país foram excluídas do escrutínio.

Apesar de ter abandonado a chefia do Estado, Nazarbayev -- que assumiu a presidência durante quase 30 anos, entre 1990 e 2019 --, mantém o título de "líder da nação" (Elbasy), garante a chefia vitalícia do Conselho de Segurança e permanece na liderança do Nur Otan, que domina o Mazhilis, a câmara baixa do parlamento.

Segundo informações das agências Akipress e Interfax, dezenas de pessoas foram hoje detidas por protestarem contra estas eleições legislativas, das quais as forças de oposição foram excluídas.

As detenções ocorreram na maior cidade do país, Almaty, e na capital, Nur-Sultan.

O vice-ministro do Interior, Arystangani Zapparov, afirmou entretanto que todos os detidos já foram libertados.

ATR (PCR/JGA) // ROC

Lusa/fim