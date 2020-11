"O Livre manifesta a sua preocupação com a evolução da insurgência em Cabo Delgado, Moçambique, urgindo o Governo português a ser uma voz ativa na comunidade internacional, alertando para a situação dramática vivida pelo povo moçambicano, mobilizando recursos para a ajuda e cooperação", referiu o partido político num comunicado hoje divulgado.

O partido assinalou que a situação "tem vindo a deteriorar-se", com os ataques recorrentes a limitarem acessos e a provocarem "a destruição de habitações e infraestruturas, em particular no distrito de Macomia, o que faz com que a assistência humanitária que chega à região não seja suficiente para as necessidades".