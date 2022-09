O partido de extrema-direita Democratas Suecos (SD) ficaram em segundo lugar, com 20,5% dos votos, enquanto o Partido Moderado ficou com 18,8%, segundo a sondagem.

Os sociais-democratas melhorariam os seus resultados em um ponto em comparação com as últimas eleições, enquanto os democratas suecos aumentariam em três pontos e os moderados cairiam um ponto.

Em quarto lugar surge o Partido do Centro (7,7%), seguido pelo Partido da Esquerda (7%), o Partido Verde (5,8%), o Partido Democrático Cristão da Suécia (5,2%), e o Partido Liberal da Suécia (4,7%).

Nesta base, uma possível coligação de centro-esquerda teria ganho 49,8% dos votos, enquanto a opção da direita teria ganho 49,2%.

Em termos de mandatos, o centro-esquerda ganharia 176 assentos e a direita 173, de acordo com a projeção da STV.

As mortes em acertos de contas entre gangues criminosos - que se tornou um grave problema social -- estão no topo das preocupações dos suecos, seguidas dos cuidados de saúde e da imigração, temas que favoreceram a subida do partido nacionalista e anti-imigração Democratas Suecos, até há poucos anos isolado na cena política do país escandinavo.

JH (ANP) // SLX

Lusa/fim