O novo período do estado de emergência ocorre entre as 00:00 horas do dia 03 de abril de 2021, hora local (16:00 de 02 de abril em Lisboa) e as 23.59 horas de 02 de maio de 2021, hora local (15:59 em Lisboa).

Momentos antes da votação, o primeiro-ministro disse que o Governo está consciente dos problemas e dificuldades apontadas pelos deputados, explicando que o executivo vai continuar a esforçar-se para melhorar o combate à covid-19 e para responder aos efeitos socioeconómicos da pandemia.

Taur Matan Ruak agradeceu igualmente ao parlamento o apoio que tem sido dado no último ano ao Governo para a execução das medidas de resposta à covid-19 e pediu que os esforços conjuntos continuem.

"Ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Agradeço e notei as preocupações que expressaram. Vamos continuar a trabalhar para minimizar e reduzir o avanço do vírus", considerou.

Recorde-se que o debate de hoje ficou marcado por algumas críticas de deputados ao Governo por problemas na gestão da pandemia da covid-19, questionando os preparativos levados a cabo no último ano, as dificuldades de execução de medidas e o "falhanço" de algumas das iniciativas.

Deputados da oposição e do Governo apontaram a falta de recursos e de meios, ainda que a maioria das bancadas tenha declarado apoiar o estado de exceção.

Depois da autorização do Parlamento, o Presidente da República assinará o decreto de declaração do 12ª período de estado de exceção, devendo o Governo na quinta-feira aprovar o documento com as medidas concretas que se aplicarão até ao inicio de maio.

Timor-Leste vive atualmente o pior momento desde o início da pandemia, com 567 casos acumulados e três cercas sanitárias com confinamento obrigatório em três municípios, incluindo Díli.

Atualmente há 382 casos ativos em Timor-Leste, com a maior preocupação a ser a capital timorense, onde desde 07 de março se registaram 415 casos de infeção, a maioria assintomáticos, tendo alguns sido já dados como recuperados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.792.586 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

ASP // PTA

Lusa/Fim