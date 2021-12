Parlamento timorense aprova cerca de 300 milhões de dólares adicionais no OGE de 2022

O parlamento timorense aprovou cerca de 300 milhões de dólares (266 milhões de euros) adicionais ao valor global do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2022 durante os primeiros seis dias do debate na especialidade, segundo o balanço inicial.