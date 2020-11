Parlamento recorda Kalidás Barreto e "capitão de Abril" Luís Macedo

A Assembleia da República homenageou hoje ao fundador da CGTP e ex-deputado do PS Kalidás Barreto, e ao capitão de Abril Luís Macedo, "braço direito" do estratego do 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho.