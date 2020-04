A decisão foi comunicada por Esperança Bias aos deputados no final da reunião plenária de debate e aprovação da proposta do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2020.

No âmbito das medidas de prevenção da covid-19, a AR vinha realizando as reuniões na sala do Centro de Conferência Joaquim Chissano, para permitir a necessária distância entre os deputados.