A reunião está marcada para as 13:00 (12:00 em Lisboa).

Moçambique tem 76 casos de infeção pelo novo coronavírus, sem registo de mortes.

Apesar de não haver um confinamento obrigatório, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, pediu na quarta-feira a todos os cidadãos para que optem por não sair, sem ser por motivos essenciais.

"Em palavras simples digo: vamos ficar em casa", afirmou numa comunicação à nação em que anunciou a continuação das medidas em vigor desde 01 de abril.

"Ao tomarmos esta decisão temos a consciência de que mais dias difíceis nos esperam, contudo, é pretensão do Governo abrandar a disseminação do vírus", declarou Filipe Nyusi, acrescentando que a ideia é evitar que o país chegue ao 'nível quatro' de medidas de restrição, o 'lockdown' (recolher obrigatório), como aconteceu na África do Sul.

Desde o início de abril que as escolas, espaços de diversão e lazer estão encerrados e está proibido todo o tipo de eventos e de aglomerações.

Durante o mesmo período, há obrigatoriedade do uso de máscaras faciais nos transportes, mercados e outras aglomerações e está suspensa a emissão de vistos para entrar no país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 890 mil doentes foram considerados curados.

