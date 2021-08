Os deputados elegeram o novo Presidente do país com 72 votos, entre um total de 101 assentos do parlamento, enquanto oito dos deputados votaram em branco e os restantes estiveram ausentes ou abstiveram-se.

Alar Karis foi o único candidato nas duas votações, mas não conseguiu o apoio dos dois terços necessários, ou 68 votos, no primeiro escrutínio secreto, registado na segunda-feira.

O novo Presidente, de 63 anos, ex-auditor estatal e reitor universitário, sucederá à Presidente Kersti Kaljulaid, a primeira mulher chefe de Estado na Estónia.

Kersti Kaljulaid não pôde concorrer a outro mandato de cinco anos porque não conseguiu um apoio mínimo de 21 deputados para apresentar a candidatura.

O primeiro-ministro detém a maior parte do poder na Estónia, país membro da União Europeia e da NATO com 1,3 milhões de pessoas, enquanto o papel do Presidente é em grande parte simbólico - incluindo representar a nação no estrangeiro e encarnar um líder da opinião nacional.

No entanto, os poderes do Presidente incluem ser comandante supremo das forças armadas da Estónia, nomear formalmente membros do Governo e vetar ou promulgar leis.

Karis deve assumir o cargo no dia 11 de outubro.

CSR // PMC

Lusa/Fim