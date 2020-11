A lei, de iniciativa do titular do poder executivo, foi aprovada com 161 votos a favor, nenhum voto contra e sete abstenções durante a segunda reunião plenária ordinária da quarta sessão legislativa que prossegue hoje no parlamento angolano.

O Governo angolano diz, no preâmbulo desta lei, ser sua preocupação a "insegurança jurídica atualmente existente" em relação à "correta identificação dos prédios, incluindo a sua localização, com reflexos diretos e imediatos no avolumar de conflitos relativos à titularidade".