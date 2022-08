Num apelo no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, o líder da Igreja Católica não fez qualquer referência à detenção na sexta-feira do bispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por agentes da polícia.

"Estou a acompanhar de perto, com preocupação e dor a situação que surgiu na Nicarágua, que afeta pessoas e instituições, e gostaria de expressar a minha convicção e o meu desejo de que através de um diálogo aberto e sincero possamos encontrar a base para uma coexistência respeitosa e pacífica", afirmou.

Rolando Alvarez, bispo da Diocese de Matagalpa e administrador apostólico da Diocese de Esteli, ambos no norte da Nicarágua, foi preso na sexta-feira dentro do palácio do bispo provincial, juntamente com cinco sacerdotes, dois seminaristas e um operador de câmara.

A Polícia Nacional, liderada por Francisco Díaz, sogro do Presidente Daniel Ortega, confirmou que efetuaram uma rusga matinal na sede do bispo em Matagalpa, na qual levaram o bispo e os seus colaboradores contra a sua vontade e depois os transferiram para Manágua.

A detenção de Rolando Álvarez, precedida do encarceramento de três padres, é o último capítulo das relações tensas entre a Igreja Católica da Nicarágua e os sandinistas liderados pelo Presidente Daniel Ortega.

O chefe de Estado descreveu como "terroristas" os bispos nicaraguenses que atuaram como mediadores num diálogo nacional em busca de uma solução pacífica para a crise que o Nicarágua atravessa desde abril de 2018.

