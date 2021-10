Papa pede solução duradoura para fluxos migratórios no Mediterrâneo

Cidade do Vaticano, 24 out 2021 (Lusa)- O Papa Francisco pediu hoje à comunidade internacional um acordo comum e duradouro para gerir os fluxos migratórios que chegam à Europa através do Mar Mediterrâneo e para pôr fim ao retorno dessas pessoas a países inseguros.