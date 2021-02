A informação foi avançada pelo responsável à agência espanhola EFE.

O chefe da Igreja Católica recebeu na manhã de hoje a segunda dose da vacina Pfizer, três semanas após a primeira dose, no átrio da sala Paulo VI, preparada para a campanha de vacinação do Estado do Vaticano.

A Diretoria de Saúde e Higiene da Cidade do Vaticano reservou cerca de 10.000 vacinas da farmacêutica Pfizer para sua campanha de vacinação, que começou no dia 13 de janeiro, quando o Papa Francisco recebeu a primeira dose, entre seus quase 3.000 funcionários e 800 residentes.

Como no resto dos países, os primeiros a serem vacinados foram os profissionais de saúde e os idosos.

O Papa Francisco tinha referido que seria vacinado numa entrevista realizada antes de receber a primeira dose.

"Acredito que eticamente todos têm que ser vacinados. É uma opção ética porque diz respeito à sua vida, mas também à dos outros", disse então Francisco.

