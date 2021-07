"Expresso a minha solidariedade para com as populações da Alemanha, Bélgica e Países Baixos atingidas por catástrofes e inundações", declarou o pontífice, que na passada quarta-feira teve alta hospitalar após uma operação ao colón e que hoje pronunciou a tradicional oração dominical do 'Angelus' a partir da janela do palácio apostólico, no Vaticano.

O último balanço oficial de vítimas das chuvas intensas e das inundações que fustigaram parte da Europa Central dava conta de pelo menos 183 mortes na Alemanha (156) e na Bélgica (27).

Várias dezenas de pessoas continuam incontactáveis e dadas como desaparecidas.

As condições meteorológicas adversas provocaram igualmente graves danos materiais.

Regressada de uma viagem a Washington, Estados Unidos, a chanceler alemã, Angela Merkel, visita hoje a região da Renânia-Palatinado (oeste), uma das mais afetadas pelas inundações.

Merkel irá encontrar-se com a população da aldeia de Schuld, local descrito como "mártir", uma vez que quase tudo na localidade foi destruído pela força das águas.

Além da Bélgica e da Alemanha, as fortes chuvas e as consequentes cheias causaram graves danos materiais nos Países Baixos, no Luxemburgo e na Suíça.

SCA // MDR

Lusa/Fim