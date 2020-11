Com a seguradora a voltar aos resultados positivos no primeiro semestre do ano, em que obteve um resultado líquido de 1,6 mil milhões de kwanzas (9,1 milhões de euros) e a um passo da privatização, Carlos Duarte destacou que, apesar de alguma retração devido ao confinamento imposto pela pandemia de covid-19, as receitas aumentaram mais de 30%.