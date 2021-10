"A humanidade inteira está a viver um momento crítico da sua história recente. As múltiplas consequências da pandemia afetaram de tal modo todos os âmbitos da vida que alteraram significativamente o mundo tal qual o conhecíamos", referem a Ordem do Carmo, a Ordem dos Carmelitas Descalços, a Companhia de Santa Teresa, as Carmelitas Missionárias e a Instituição Teresiana na informação sobre o congresso, acrescentando que "a espiritualidade não se ocupa de uma realidade à parte da vida quotidiana e, por isso, é chamada a propor uma leitura crente de cada circunstância da vida".

Neste congresso, que decorrerá de sexta-feira a domingo, na Domus Carmeli, em Fátima, o objetivo é "refletir sobre a espiritualidade em tempos de crise".

"Dado que esta hora da história não se enfrenta somente com respostas teóricas, queremos deixar-nos iluminar pela experiência exemplar de quem viveu outras crises e conhecer as propostas de quem responde à atual crise desde a fé. Conscientes de que a resposta cristã se depara com a complexidade da vida, pretendemos escutar aqueles saberes humanos que nos permitem ler os impactos e as oportunidades destes tempos a nível pessoal, familiar e comunitário", sublinham.

"Crises como oportunidades", por Graça Franco, "O ser humano em crise no drama de Job", "Gerir a crise, inspirados na Família de Nazaré", "Economia e espiritualidade", "A construção da fraternidade universal", "O cuidado intergeracional", "Saídas para a crise pessoal e familiar", "A comunidade cristã diante da crise: da herança à proposta" e "O exercício da esperança em Noite Escura" serão os temas em debate ao longo dos três dias.

