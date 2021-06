A coordenadora da Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (Aliança Global Contra Doenças Respiratórias, GARD, na sigla em inglês) junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) falava durante a conferência online "O impacto da Covid-19 nas Doenças Respiratórias Crónicas nos países da CPLP", organizada pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT).

A pneumologista referiu que a diminuição da assistência hospitalar, desde o início da pandemia, foi registada em todos os países da CPLP: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Em relação aos doentes respiratórios crónicos, a pandemia trouxe uma diminuição das consultas, exames e urgências nestes países, adiantou Margarete Arrais.

As discrepâncias, "que já existiam, mas a pandemia tornou mais visíveis", sentiram-se ao nível do número de camas, da existência de unidades de cuidados intensivos e no acesso à telemedicina, mas também a todos os serviços de saúde, com as limitações na circulação impostas pelo confinamento a agravarem as dificuldades.

A especialista considera da maior importância um levantamento do "real impacto" da covid-19 nas doenças respiratórias crónicas na CPLP.

A conferência sobre "O impacto da Covid-19 nas Doenças Respiratórias Crónicas nos países da CPLP" é organizada pelo IHMT em colaboração com a GARD, a CPLP e a GARD-Portugal, com o apoio da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH).

SMM // JH

Lusa/Fim