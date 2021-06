"Penso que alguma coisa se desenvolveu e alguma sensibilidade cresceu, até porque fomos obrigados a isso. Se tivermos pessoas em grupos de risco isso vai acabar por se refletir na qualidade de vida e na capacidade de ultrapassar a crise", disse.

Em entrevista à agência Lusa um ano após ter sido nomeado presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas dá como exemplo os surtos em grupos de imigrantes da construção civil em Lisboa e nos lares e ainda a situação recente dos imigrantes da agricultura.

"Não são fatores novos, eram conhecidos, muitas vezes se tinha falado neles, mas ganharam uma nova acuidade e vêm dizer que isto não tem só a ver com a pandemia. Termos uma situação destas, de injustiça em que há pessoas que não tem acesso ao mínimo para terem qualidade de saúde, de habitação condigna, de uma vida com capacidade de acesso aos meios necessários para a sua própria defesa e vida e acaba por se manifestar em todos" disse José Ornelas, destacando que este é um problema não só português, mas de toda a humanidade.

A pandemia, adiantou, revelou a importância global de olhar por todos, dando também como exemplo a questão do acesso às vacinas, com a necessidade de não ser apenas apanágio de alguns, uma vez que a sua falta afetará todos.

José Ornelas citou as encíclicas do Papa Francisco Laudato Si (nas quais o pontífice critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental) e as alterações climáticas. E Fratelli Tutti (a mensagem social global do Papa) já evidencia a necessidade do envolvimento de todos num desenvolvimento sustentável e ecológico do planeta porque a todos atingirá.

Questionado sobre o papel da igreja durante a pandemia, José Ornelas disse que tem procurado estar ao serviço da sociedade, atenta aos mais frágeis.

"Não fechamos nunca as igrejas totalmente, devem ficar abertas pelo menos umas horas por dia para que as pessoas possam rezar, para dialogar e para partilhar, porque as portas das igrejas foram locais onde se depositava ajuda e onde se ia buscar", disse, lembrando o impacto económico nas famílias desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Assumindo-se como um otimista face à crise que a pandemia fez instalar, José Ornelas defende, contudo, que as dificuldades não se ultrapassam com opiniões, mas com atitudes e disponibilidade para ajudar as pessoas que precisam.

José Ornelas relembrou o impacto que poderá vir a ter o fim das moratórias.

"Estas dividas tem de ser pagas, acabando é preciso ver se as empresas aguentam e se as pessoas que têm dividas como vão pagar. Vai ser duro e esperemos que os dinheiros que estão a chegar da Europa possam criar emprego e permitir melhores expectativas de vida para as famílias", disse.

Nascido há 66 anos, em Porto da Cruz na Madeira, José Ornelas Carvalho, bispo de Setúbal, é desde 16 de junho de 2020 presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Especialista em Ciências Bíblicas, com o grau de doutor em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa, foi docente desta instituição académica entre 1983-1992 e 1997-2003.

Foi superior da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus, cargo que assumiu a 1 de julho de 2000; seria eleito superior geral dos Dehonianos a 27 de maio de 2003, cargo que ocupou até 6 de junho de 2015.

