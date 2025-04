À margem de uma visita ao perímetro Florestal das Dunas de Ovar, no distrito de Aveiro, Inês Sousa Real confirmou que irá debater domingo na SIC com Nuno Melo, presidente do CDS-PP, que integra o Governo de coligação com o PSD e volta a integrar a coligação com os sociais-democratas nas eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

"Repudiamos a posição de Luís Montenegro, que acaba por ser uma cobardia. Não ir a debate com todas as forças políticas é não só uma cobardia, mas também um desrespeito em democracia por aquilo que é a representatividade do parlamento, já que a Assembleia da República é um órgão de soberania que representa todo o povo português", declarou Inês Sousa Real.

Para a deputada, a postura do primeiro-ministro menospreza assim uma parcela significativa do eleitorado: "O PAN teve mais de 126.000 e foi eleito diretamente, ao contrário do CDS. Como tal, Luís Montenegro devia respeitar todas as forças políticas com assento parlamentar".

AYC // ACL

Lusa/Fim