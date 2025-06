Quase 47 mil milhões de euros (61,4% do total dos investimentos em proteção ambiental) foram gastos por empresas na aquisição de tecnologias e equipamentos para reduzir as pressões ambientais dos seus processos de produção (por exemplo, equipamentos para reduzir as emissões atmosféricas).

A maioria dos investimentos foi direcionada para os serviços de gestão de águas residuais e de resíduos: 38,2% e 24,8% do total dos investimentos em proteção ambiental, respetivamente.

A proteção contra radiações, a investigação e desenvolvimento (I&D) e outras atividades de proteção ambiental representaram 14,0% do investimento, enquanto a proteção do ar e do clima correspondeu a 11,2%.

A proteção do solo e das águas subterrâneas representou 5,6% dos investimentos em proteção ambiental nos Estados-membros, a proteção da biodiversidade e da paisagem 5,2%, e a redução do ruído correspondeu aos restantes 1,0%.

