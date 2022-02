A antiga legisladora e líder sindical Mariëtte Hamer vai assumir um mandato de três anos.

O programa de talentos 'The Voice of Holland' foi retirado do ar nas últimas semanas, após queixas relativas a comportamentos inapropriados, como mensagens de 'whatsapp' de teor sexual e até uma alegada violação que envolveu os apresentadores.

Esta segunda-feira, a polícia local disse ter recebido cinco queixas de alegado comportamento criminoso e mais de 20 denúncias de "comportamento impróprio e possível comportamento sexualmente transgressivo" de pessoas ligadas ao 'The Voice of Holland'.

No domingo, o antigo jogador e administrador desportivo do Ajax, Marc Overmars, deixou o cargo por aquilo que o clube descreveu como uma "série de mensagens inapropriadas" enviadas a várias colegas.

"Certamente, para alguém na minha posição, esse comportamento é inaceitável. Agora também vejo isso, mas já é tarde. Não vejo outra opção a não ser deixar o Ajax", afirmou, citado em comunicado.

Dezenas de pessoas realizaram uma manifestação #MeToo, no mês passado, em Amesterdão, para pedir a intervenção do Governo para combater este tipo de abusos.

"Os recentes incidentes no mundo do desporto e da televisão mostram que a razão pata o movimento #MeeToo continua viva no nosso país", apontou, citado pela Associated Press (AP), o ministro holandês da Educação, Cultura e Ciência, Robbert Dijkgraaf.

