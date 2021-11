"O Afeganistão está hoje à beira do colapso económico", disse Shah Mehmood Qureshi durante a abertura da reunião da designada "troika ampliada", na qual participa o novo enviado norte-americano ao Afeganistão, Thomas West, além de diplomatas chineses e russos.

Os diplomatas devem reunir-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros afegão, o talibã Amir Khan Muttaqi.

Se a situação piorar, a capacidade do novo regime talibã para governar o país será "severamente limitada", sublinhou Qureshi.

"Portanto, é imperativo que a comunidade internacional apoie com urgência o recomeço da ajuda humanitária", disse o ministro paquistanês.

Para Qureshi, é preciso que o Afeganistão tenha acesso aos fundos bloqueados por doadores ocidentais desde que os talibãs assumiram o controlo do país em agosto.

Esse apoio "ajudará os nossos esforços para relançar as atividades económicas e tornar a economia afegã estável e sustentável", disse.

As medidas também beneficiarão os países ocidentais, garantiu.

"Se pensam que está longe, que a Europa está segura e que essas áreas não serão afetadas pelo terrorismo, não esqueçam a história", afirmou o ministro paquistanês.

"Aprendemos com o passado e não queremos cometer os mesmos erros novamente", referiu.

O Governo dos talibãs ainda não foi reconhecido pela comunidade internacional e a já precária economia está em queda, com uma moeda nacional, o afegâni, fortemente desvalorizada.

O Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) suspenderam a sua ajuda.

As Nações Unidas advertiram repetidamente nas últimas semanas que o Afeganistão está à beira de uma crise humanitária muito grave, com metade da sua população em risco de ficar sem alimentos.

Esta é a primeira viagem de Thomas West à região desde a sua nomeação em outubro, em substituição a Zalmay Khalilzad, que esteve à frente do cargo durante a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão.

West, que esteve em Bruxelas esta semana a discutir o Afeganistão com responsáveis da NATO, relatou que os talibãs se manifestaram "muito claramente" a favor do retorno da ajuda internacional ao seu país, da normalização das suas relações com países estrangeiros e do levantamento das sanções internacionais contra o Governo afegão.

O diplomata apelou aos demais Estados envolvidos que se mantenham unidos perante esta crise, lembrando que Washington não pode agir sozinho.

