A decisão foi tomada durante a reunião do Comité Central do PAIGC, que teve início na sexta-feira, após a chegada ao país do líder do partido, Domingos Simões Pereira, e que terminou às primeiras horas de hoje.

Durante a reunião, o Comité Central aprovou também uma decisão para viabilizar a participação dos delegados no congresso via 'online' e uma outra para permitir o exercício de votos de delegados que se encontrem no exterior do país em tratamento médico, acrescenta-se na nota.

O PAIGC deveria ter realizado o seu X congresso em fevereiro, mas este foi adiado devido às restrições sanitárias impostas pelo Governo para combater a pandemia da covid-19.

O partido remarcou o congresso para entre 10 e 13 de março, mas este não foi novamente realizado devido a uma providência cautelar imposta por um militante no tribunal.

O PAIGC acabou por remarcar a abertura do congresso para 19 de março, mas um dia antes do seu início as forças de segurança invadiram a sede do partido, disparando gás lacrimogéneo, enquanto decorria uma reunião do Comité Central, alegando o cumprimento de ordem judicial que mandava suspender a realização da reunião.

O partido remarcou o congresso para ter início em 19 de agosto, mas foi, mais uma vez, impedido de o realizar, com as forças de segurança a impedirem a entrada de pessoas na sede do PAIGC, situada no centro de Bissau, por decisão judicial.

