A posição foi assumida pelo líder parlamentar, Rui Semedo, na declaração política do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), durante o segundo dia da sessão parlamentar ordinária na Assembleia Nacional, depois de vários episódios, nos últimos meses, com críticas do partido à atuação do presidente daquele órgão de soberania, Jorge Santos (MpD).

"Hoje, o próprio grupo parlamentar do PAICV deve reconhecer, de forma clara e inequívoca, que tolerou tempo demais os desmandos na governação desta Casa, que é de todos nós, e que simboliza a representação popular", afirmou Rui Semedo.