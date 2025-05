De acordo com o último relatório de monitorização do PRR, o total de pagamentos corresponde a 35% da dotação e do valor contratado e a 36% do aprovado.

Com os maiores valores recebidos continuam a aparecer as empresas (2.758 milhões de euros), as entidades públicas (1.668 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (956 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (838 milhões de euros), as escolas (583 milhões de euros), as instituições de ensino superior (293 milhões de euros), as famílias (240 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (239 milhões de euros) e, por último, as instituições do sistema científico e tecnológico (205 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 21.626 milhões de euros, mais 165 milhões de euros.

Este valor corresponde agora a 97% da dotação e do valor contratado.

A liderar as aprovações de projetos estão as empresas (6.182 milhões de euros).

Destacam-se ainda as entidades públicas (4.972 milhões de euros), autarquias e áreas metropolitanas (4.284 milhões de euros), as empresas públicas (2.883 milhões de euros) e as escolas (1.026 milhões de euros).

Depois surgem as instituições de ensino superior (819 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (631 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (549 milhões de euros) e as famílias (278 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 372.389 candidaturas, sendo que 303.303 foram analisadas.

Contabilizam-se 234.746 candidaturas aprovadas, mais 550.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

PE // MSF

Lusa/Fim