Segundo o último relatório de monitorização, este valor corresponde a 27% da dotação e do valor contratado e a 29% do aprovado.

Destacam-se as empresas (2.126 milhões de euros) e as entidades públicas (1.353 milhões de euros).

Seguem-se as autarquias e áreas metropolitanas (659 milhões de euros), as empresas públicas (597 milhões de euros), as escolas (422 milhões de euros), as instituições de ensino superior (244 milhões de euros), as famílias (196 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (157 milhões de euros) e, por último, as instituições do sistema científico e tecnológico (134 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos ascenderam a 20.146 milhões de euros, quando na semana passada estavam em 20.099 milhões de euros.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (5.812 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.849 milhões de euros), autarquias e áreas metropolitanas (3.569 milhões de euros) e empresas públicas (2.906 milhões de euros).

Depois surgem as escolas (1.026 milhões de euros), as instituições de ensino superior (803 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (534 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (405 milhões de euros) e as famílias (240 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 349.676 candidaturas, sendo que 205.639 estão aprovadas, mais 101 do que na semana passada.

Portugal vai receber o quinto cheque do PRR "daqui a duas, três semanas", enquanto o sexto cheque está previsto para o início do próximo ano, adiantou, esta semana, no parlamento, o presidente da Estrutura de Missão "Recuperar Portugal".

Em termos de pedidos de desembolsos, Portugal já recebeu "8.493 milhões de euros, o que corresponde a 38% da dotação global do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]", mas com o "recebimento do quinto pedido de pagamento daqui a duas, três semanas", o país passará "a receber mais 2.903 milhões de euros da Comissão Europeia", afirmou o presidente da Estrutura de Missão que foi ouvido na Assembleia da República, no âmbito do acompanhamento da execução e fiscalização do PRR.

Dos 463 marcos e metas acordados com Bruxelas, Portugal já cumpriu 147 e 30 estão em avaliação.

Após a reprogramação do PRR, aprovada em setembro de 2023, a dotação do plano ascendeu a 22.216 milhões de euros.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

PE (JMF) // EA

Lusa/Fim