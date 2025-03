"A OceanX e a OceanQuest estão a colaborar com o Instituto do Mar (Imar), uma instituição cabo-verdiana fundamental para o desenvolvimento científico local", anunciaram em comunicado, a propósito da passagem de uma expedição pela ilha de São Vicente.

"Através desta parceria, pretende-se capacitar as comunidades científicas locais, fomentar o intercâmbio de conhecimentos e garantir que as iniciativas de ciência e conservação tenham um impacto duradouro no ecossistema marinho de Cabo Verde", acrescentaram.

O navio OceanXplorer está desde dia 24 de março e até quarta-feira a explorar o fundo do mar junto à ilha de Santo Antão, na zona dos montes submarinos Nola, na ponte oeste do arquipélago.

São montanhas subaquáticas com grande biodiversidade devido aos nutrientes associados à origem vulcânica, com cumes irregulares ideais para albergar corais, esponjas e peixes alvo de investigação da equipa a bordo.

"Cabo Verde sempre teve uma ligação especial com o mar e esta expedição reforçará ainda mais o nosso compromisso com a proteção dos ecossistemas marinhos", referiu Yara Rodrigues, coordenadora da missão conjunta do IMAR e participante da expedição.

Um dos convidados foi o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, que no domingo esteve a bordo do navio e mergulhou com uma equipa num submersível com vista para todo o oceano em redor.

A expedição arrancou no oceano Índico, em janeiro, já deu a volta a África com várias paragens, para atividades de exploração e está associada à iniciativa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável dos Oceanos: a viagem vai terminar, em junho, na terceira conferência da ONU sobre o Oceano (UNOC3), em Nice, França.

A OceanX é um programa da Dalio Philanthropies, organização fundada pela família milionária norte-americana dedicada à filantropia, assistência e doações.

A OceanQuest é uma fundação sem fins lucrativos, sediada na Arábia Saudita, no "campus" universitário de ciência e tecnologia de Thuwal.

Ambas apostam na exploração dos oceanos e em iniciativas públicas de sensibilização para a necessidade de preservação dos ecossistemas marinhos.

