As secretarias de Estado do Desporto e da Juventude e Emprego moçambicanas foram criadas pelo Presidente moçambicano e chefe do Governo, Filipe Nyusi, para o seu segundo e último mandato, que começou em janeiro último e termina em 2025.

Numa análise sobre o assunto, o CDD refere que Gilberto Mendes, secretário de Estado do Desporto, e Osvaldo Petersburgo, secretário de Estado da Juventude e Emprego, "têm poderes e regalias equiparáveis a ministros" e que podem encontrar-se numa situação de inconstitucionalidade, indica aquela entidade.